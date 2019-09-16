Путин прокомментировал атаку на Саудовскую Аравию цитатой из Корана

Президент России Владимир Путин процитировал Коран, отвечая на вопрос об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. об этом сообщает РИА Новости

«Находясь в Турции, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — сказал он после встречи с главой Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани.

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Российский лидер отметил, что на саммите атака беспилотников на саудовские НПЗ не обсуждалась, однако позиция России по этому вопросу известна. По его словам, самым лучшим способом разрешения этого кризиса является договоренность между всеми сторонами, которые вовлечены в этот конфликт.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Позднее США обвинили Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвали мировое сообщество осудить агрессию и сделать все, чтобы привлечь Иран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

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