Россия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии

Российская сторона осуждает атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами и обвинениями в адрес Ирана. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в настоящее время в Вашингтоне», — сказано в публикации ведомства.

Там же говорится, что причина таких действий повстанцев — военно-политический кризис в Йемене, прекращать который необходимо с помощью переговоров, к которым стоит привлечь все стороны конфликта.

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Ранее в понедельник взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что за инцидентом стоит Иран. Он призвал мировое сообщество осудить действия иранской стороны и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности.

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