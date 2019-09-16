Кремль оценил последствия атаки на саудовские нефтяные объекты

Атака на саудовские нефтяные объекты негативно отразится на энергорынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 16 сентября.

Он выразил надежду на то, что Саудовская Аравия вскоре справится с последствиями атаки. Песков также призвал страны не делать выводов и шагов, которые могут усугубить дестабилизацию в регионе.

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Ранее в понедельник взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что за инцидентом стоит Иран. Он призвал мировое сообщество осудить действия иранской стороны и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности.

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