Обвинения в причастности Ирана к атаке дронов в Саудовской Аравии объяснили

Атака дронов на нефтедобывающие объекты в Саудовской Аравии происходила со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, атака происходила из 19 точек с северо-западной стороны, где находится Иран. Чиновник также сослался на заявление саудовской стороны о том, что в нападении использовались крылатые ракеты. Это якобы не соответствует заявлению нападавших, которые утверждали, что атаковали объекты только с помощью десятка дронов.

«Нет сомнений в том, что Иран несет ответственность за это. Как ни крути, этого нельзя отрицать. Других вариантов нет», — сказал американский чиновник.

О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм в свою очередь предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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