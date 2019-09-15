Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтедобывающие объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такие события являются тревожными для нефтяного рынка. «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — пояснил он.

Пресс-секретарь также добавил, что саудовские власти не обращались за помощью к России после произошедшего. «Не известно — нужна ли им помощь. Вряд ли», — сказал Песков, подчеркнув, что государство само обладает «всеми необходимыми возможностями».

Ранее в воскресенье стало известно, что Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти. Aramco была вынуждена урезать добычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы привлечь Тегеран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм в свою очередь предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана. Официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави отверг обвинения в причастности страны к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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