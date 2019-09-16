Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию

Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена». Такое заявление он сделал на встрече с журналистами после трехстороннего саммита Ирана, Турции и России в Анкаре, передает РИА Новости.

«Я бы хотел обратить внимание на вопросы безопасности. Ежедневно Йемен бомбят, и невинное население гибнет в этой стране. Поэтому народ Йемена вынужден был ответить из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них (Йемена). То, что делает народ Йемена, они защищают себя. И защищают от нападения», — приводит агентство его слова.

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выдвинутые госсекретарем США Майком Помпео.

Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество осудить агрессию и сделать все, чтобы привлечь Иран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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