Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Российская армия является самой современной в мире, так как оснащена новой военной техникой. Такой ее назвал министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники», — уточнил Шойгу.

Он добавил, что в стратегических ядерных силах, которые министр обороны охарактеризовал, как основную систему сдерживания, этот показатель составляет 83 процента.

Кроме того, Шойгу поблагодарил российских ученых и конструкторов, сумевших сохранить научный потенциал и многое другое, чтобы сделать рывок, о котором сказал президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.

По словам министра обороны, за последние 8-9 лет получилось кардинально изменить всю ситуацию в войсках, а также отношение к армии в обществе.

Ранее Шойгу заявил, что военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, станет самым масштабным в новейшей истории. По его утверждению, планируется дополнительно задействовать самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда и катера погранслужбы ФСБ.