Шойгу анонсировал самый масштабный военно-морской парад в новейшей истории

Военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, станет самым масштабным в новейшей истории. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Пятый по счету в новейшей истории, он [парад] проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий», — анонсировал Шойгу. Кроме того, по его словам, планируется дополнительно задействовать самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда и катера погранслужбы ФСБ.

Шойгу подчеркнул, что по сравнению с предыдущими парадами, этот «обещает быть самым масштабным и самым зрелищным».

9 мая на Красной площади в Москве традиционно прошел Парад Победы. Главными новинками во время проезда военной техники в Москве стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Всего по площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, и состоялся пролет авиагруппы из самолетов и вертолетов.