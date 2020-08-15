Российский «Василий Быков» загадочно попутешествовал

Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 Черноморского флота загадочно попутешествовал, вероятно, с целью испытаний контейнерных систем вооружений под ракеты «Калибр», пишет Defence24.

Согласно «Известиям», «Василий Быков» прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота «для проведения испытаний систем морского оружия».

«Он проделал долгий путь: еще в июне корабль покинул Черное море, прошел Средиземноморье, обогнул берега Франции и через Северное и Балтийское моря прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде. Приняв участие в торжественных мероприятиях дня ВМФ [Военно-морского флота], "Василий Быков" совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала», — пишет газета.

Defence24 заключает, что если в Белом море с борта данного корабля будет действительно испытано контейнерное вооружение, то «это будет большим успехом для россиян, которые тем самым убедительно докажут, что могут строить модульные корабли».

В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».