Россия по-новому «защитит» свои подлодки

Военно-морской флот (ВМФ) России для «защиты» своих стратегических субмарин и соответствующих морских баз от вражеских подлодок направит «охотничью стаю». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, «охотничья стая» включает в себя противолодочные вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли и новейший патрульный корвет проекта 22160 «Василий Быков».

Материалы по теме Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

Отмечается, что новая тактическая система защиты российских субмарин разработана в прошлом году и успешно испытана в апреле текущего в Черном море.

В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!