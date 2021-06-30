В Санкт-Петербурге в «День Достоевского» проведут ночной парад и экскурсии

Согласно сложившейся традиции, в первую субботу июля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «День Достоевского». Из-за пандемии программа претерпела изменения, однако жителям пообещали, что экскурсии с карнавалом состоятся, пишет «Фонтанка».

Огромных кукол-марионеток, которыми управляют артисты театра «Кукольный формат», в этом году перенесут на воду: организаторы решили устроить ночной парад по рекам вместо традиционного шествия и пересадить марионеток на катеры в ночь со 2 на 3 июля. Пока маршрут парада не раскрывается, однако журналистов заверили, что в ближайшее время информация появится в социальных сетях и на сайте «Кукфо».

Кроме того, 3 июля с 12:00 и до 15:00 в городе проведут целый ряд тематических прогулок по маршрутам, которые были подготовлены волонтерами при участии научных сотрудников Музея Достоевского. В частности, жителям и гостям города предлагают прогуляться по адресам героев «Преступления и наказания», ознакомиться с местами, упомянутыми в романе «Идиот», а также узнать больше о самом Федоре Михайловиче Достоевском в рамках программы «Достоевский на Невском».

Помимо прочего, желающие смогут принять участие в квесте «По следам Раскольникова», и присоединиться к тематическому маршруту, подготовленному библиотекой «Линии» и получить призы после выполнения всех заданий.

Больше подробностей о мероприятиях, которые пройдут в рамках «Дня Достоевского» пообещали опубликовать на сайте фестиваля и в группе «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук появится Набоковский кабинет. Как уточнила заместительница директора Пушкинского дома по развитию научно-фондовых подразделений Светлана Николова, в кабинете будет представлен архив семьи писателя Владимира Набокова, состоящий примерно из 10 тысяч экземпляров.