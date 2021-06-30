В Санкт-Петербурге появится Набоковский кабинет

В Санкт-Петербурге в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук появится Набоковский кабинет. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнила заместительница директора Пушкинского дома по развитию научно-фондовых подразделений Светлана Николова, в кабинете будет представлен архив семьи писателя Владимира Набокова, состоящий примерно из 10 тысяч экземпляров. Ранее он хранился в Швейцарии, а в мае прибыл в Россию — процедура оформления длилась около двух лет.

По словам Никоновой, рукописную часть и печатные издания будут хранить в одном отделе, а музейные предметы в специальном помещении, которое как раз и будет называться Набоковским кабинетом. Все процедуры по оформлению архива планируют завершить в июле. Ожидается, что сама экспозиция откроется в следующем году.

28 июня в Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Набоковские дни», который продлится до 5 июля. Часть запланированных на этот период мероприятий будет транслироваться в онлайн-формате.