Названы самые популярные писатели среди россиян

В результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), стали известны самые популярные писатели среди россиян. Данные были опубликованы на сайте организации.

Среди любимых авторов аудитории были названы Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин, Виктор Пелевин и Татьяна Устинова. Также выяснилось, что за последние полгода 44 процента граждан прочитали до пяти книг, 25 процентов закончили более десяти произведений, а 30 процентов не прочитали ни одной книги.

66 процентов респондентов заявили, что писатели — это интеллектуалы, в то время как 10 процентов опрошенных посчитали их ограниченными людьми. 33 процента россиян считают, что авторы успешны и богаты, а 21 процент опрошенных не согласны с таким мнением.

Ранее россияне назвали роман писателя Владимира Набокова «Лолита» самой переоцененной книгой. Роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого оказался на второй строчке списка. Следом за ним расположился «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.