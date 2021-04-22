Россияне назвали самую переоцененную книгу

Россияне назвали роман писателя Владимира Набокова «Лолита» самой переоцененной книгой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса книжного сервиса MyBook.

Наиболее переоцененной «Лолиту» посчитали 33 процента опрошенных российских читателей. Роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого оказался на второй строчке списка, его вспомнили 21,9 процента респондентов. Следом за ним расположился «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына с 14 процентами. Замкнули пятерку антирейтинга среди произведений отечественных авторов «Анна Каренина» Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Из иностранных книг самой переоцененной стал роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» с 35 процентами. На втором месте расположилась антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», а на третьем — труд психоаналитика Зигмунда Фрейда «Очерки по психологии сексуальности». На четвертой строчке оказалась повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», на пятом — пьеса «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.

По мнению респондентов, секретом успеха данных произведений обычно является вес имени автора в читательской среде, а также популярность самих книг в соцсетях и их грамотное продвижение.