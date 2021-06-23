Министр обороны России Сергей Шойгу назвал взрывоопасной ситуацию в Европе — по его словам, необходимо принять решения по ее деэскалации. Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Шойгу добавил, что Россия предлагала принять меры, в том числе отвести районы учений от линии соприкосновения. Еще одно предложенное решение, по его словам, содержится в заявлении Москвы в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Глава Минобороны уточнил, что такие ракеты способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками, и представляют особую опасность для населения стран Европы. «Их размещение в Европе вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США», — считает Шойгу.

Ранее он заявил, что некоторые европейские страны заинтересованы в обострении конфликта с Россией. В качестве примера он привел действия Украины, власти которой «спровоцировали очередной кризис в Донбассе» накануне брюссельского саммита НАТО. Шойгу напомнил, что Североатлантический альянс наращивает количество группировок высокой степени готовности и отрабатывает маршруты оперативной переброски войск с границам России и Белоруссии.