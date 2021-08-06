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Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минобороны заявил, что Крым всегда был и будет российским. Он также ответил на слова Зеленского одесским анекдотом.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет"», — сказал Шойгу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, а его возвращение Украине — это вопрос времени. Он добавил, что Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина. По словам президента, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

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