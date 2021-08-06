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В Крыму напомнили Зеленскому об уроках из событий 2014 года

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский, продолжая оскорбительные заявления в отношении жителей полуострова, не извлек уроков из событий 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной», — напомнил Молохов. По его мнению, политики «так ничего не поняли и ничему не научились».

Он считает, что вместо уважения выбора крымчан жить в составе своей исторической родины России и признания, что Украина никогда не была для них родиной, украинский президент и дальше оскорбляет крымчан и отказывает им в какой-либо правосубъектности.

Ранее Зеленский заявил, что Россия будет жалеть о своих действиях в Крыму в 2014 году. По его словам, Крым стал «первой спичкой», «первым огоньком», из-за которого два народа «не хотят видеть, не хотят слышать» друг друга. Такие отношения могут сохраняться «на поколение, на два», предрек Зеленский.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев считает это оккупацией.

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