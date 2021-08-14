Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу

Первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, скорее всего, будет построен на границе двух регионов. Место возведения нового населенного пункта назвал URA.RU высокопоставленный источник.

По словам собеседника издания, город планируется возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. Приступить к реализации проекта должны уже в 2022 году.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме [президент России Владимир] Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — пояснил источник. Он добавил, что именно тогда глава государства впервые за многие годы указал на необходимость серьезного развития Сибири.

Как пояснил URA.RU профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха, в настоящее время власти обсуждают возможность развития в Минусинской долине трех горных кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.

Ранее в августе Шойгу, выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. По задумке министра, новые населенные пункты должны стать научно-промышленными и экономическими центрами.