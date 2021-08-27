Правительство России добавит на ремонт дорог несколько миллиардов рублей

На развитие дорожной инфраструктуры по стране из федерального бюджета выделят дополнительные средства. Отдельная программа финансирования капремонта дорог предусмотрена для Крыма. Распоряжения о финансировании проектов строительства и реконструкции магистралей на сумму 16,7 миллиарда рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документы 27 августа опубликованы на сайте правительства.

Регионам добавят 8,7 миллиарда рублей на ремонт дорог и другие мероприятия по усовершенствованию транспортной доступности. Деньги пойдут на 23 проекта в стольких же субъектах страны. В частности, Забайкальскому краю помогут с финансированием реконструкции моста через реку Ингоду, Удмуртии с капитальным ремонтом моста через реку Сиву. В Сахалинской области с господдержкой планируется привести в нормативное состояние дорогу к аэропорту Шахтерск. Во Владимирской области будут проведены финальные работы по реконструкции дороги Владимир — Иваново.

Отдельным распоряжением выделят 8 миллиардов рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму. Дополнительные средства помогут провести работы на 254 километрах магистралей, сделав республику более привлекательной для инвестиций и туризма. Оба документа одобрили на заседании правительства еще 17 августа.

«Утверждены также изменения в правила предоставления субсидий регионам на реализацию мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство", которая входит в государственную программу "Развитие транспортной системы". Теперь территории смогут получить финансирование не только непосредственно на строительство и ремонт дорог, но и на разработку проектно-сметной документации. Новое правило будет действовать в отношении проектов, стоимость которых превышает 1,5 миллиарда рублей», — добавили в пресс-службе правительства.

В 2021 году на ускорение строительства и реконструкцию дорог направили свыше 130 миллиардов рублей. Во время Прямой линии 30 июля президент России Владимир Путин на жалобы россиян о плохом состоянии дорог в регионах пообещал, что к 2024 году к нормативному состоянию приведут 50 процентов трасс в субъектах страны.