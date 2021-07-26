Путин предложил окружить Петербург новой дорогой

Президент России Владимир Путин предложил построить вокруг Санкт-Петербурга новую кольцевую дорогу. Развитие инфраструктуры города глава государства обсудил во время совещания с местными властями, сообщаетcя на сайте Кремля.

Президент провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Путин предложил подумать над созданием «более удаленного кольца от города», которое будет служить «автомобильным обходом» Санкт-Петербурга. В качестве примера подобного объекта президент привел Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) в Подмосковье. «Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — отметил Путин.

Во время совещания глава государства также обратил внимание, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделяются средства, «чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань». В итоге по трассе можно будет добраться от Балтики до Урала.

Ранее президент России открыл заключительный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКАД). Строительство объекта велось на протяжении 20 лет. Общая протяженность трассы достигла 336 километров. Там разрешили двигаться со скоростью 110 километров в час.