Путин открыл строившийся 20 лет мегапроект

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКАД), которая строилась 20 лет. Общая протяженность трассы достигает 336 километров. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет ТАСС.

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Путин посетил центральный пункт управления дороги и запустил движение по участку, который включает развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия».

Трасса проходит по территории Московской области в 50 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), пересекая 13 федеральных дорог. Ее построили с целью разгрузить улицы столицы от транзитного транспорта. 260 километров будут эксплуатировать на платной основе по системе «Свободный поток» — водители смогут без остановки проезжать рамки оплаты. Разрешенная скорость движения на ЦКАД — 110 километров в час, говорится на сайте Кремля.

Средства на строительство ЦКАД выделяли в том числе из государственного бюджета, с каждым годом объект дорожал. В июне 2020 года на завершение строительства понадобилось почти 15 миллиардов рублей, спустя три месяца из бюджета предоставили еще 15,7 миллиарда рублей. На тот момент стоимость проекта составила 341,2 миллиарда.

Открытие ЦКАД «Ленте.ру» прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он назвал мероприятие знаковым событием для дорожной отрасли России, подчеркнув, что фонд вместе с партнерами обеспечил реализацию более 40 процентов всего проекта. «Запуск движения по ЦКАД создает новые логистические и транспортные возможности для бизнеса, стимулирует создание более 200 тысяч новых рабочих мест в регионе, а также более чем на 30 процентов сокращает транзитный трафик через Москву и Подмосковье, значимо снижая издержки при перевозке товаров», — пояснил Дмитриев.

Строительство ЦКАД в Московской области относится к национальному мегапроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Работы по возведению объекта начались в 2001 году и должны были закончиться еще в 2014 году. В декабре 2020 года губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл четыре новых участка дороги протяженностью 170 километров — объект оказался сдан на 90 процентов.