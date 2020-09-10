Строящийся почти 20 лет российский мегапроект снова подорожал

Проект Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который строится почти 20 лет, подорожал еще на 20 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, большая часть денег — 15,76 миллиарда рублей — должна быть предоставлена из бюджета. В общей сложности стоимость мегапроекта теперь составляет 341,2 миллиарда рублей, уточняет РБК.

Окончательно объем финансирования не утвержден: объем еще может измениться после получения данных экспертизы. Часть денег на реализацию проекта взяли из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В конце июня 2020-го запустили участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. Также в июне Счетная палата заключила, что на стройку нужно еще 15 миллиардов рублей. Дорога нужна, чтобы разгрузить столицу от транзитного грузового транспорта, в 2017-м ее общая стоимость составляла 313 миллиардов рублей.

Строительство ЦКАД в Московской области началось в 2001 году, ее должны были достроить еще в 2014 году. Трасса пройдет в 50 километрах от МКАД параллельно «Московскому малому кольцу».