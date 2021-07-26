Российский мегапроект оценили в полтриллиона рублей

Стоимость для государства трассы из Казани в Екатеринбург, одного из российских транспортных мегапроектов, составит почти полтриллиона рублей. Об этом со ссылкой на предоставленные Росавтодором документы пишет «Коммерсантъ».

Проектом займутся Росавтодор и госкомпания «Автодор». В 492,9 миллиарда рублей оценили саму 547-километровую дорогу и строительство сопутствующей инфраструктуры, в том числе пешеходных переходов через нее.

Из Казани дорога пойдет по существующей трассе М7 «Волга», однако вокруг населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново построят обходы. От города Дюртюли до поселка Ачит появится полностью новая трасса с единственным платным участком. Часть ее пройдет через лесной массив.

Дальше дорога пойдет по действующей трассе Р242 Пермь — Екатеринбург. Участки этого маршрута в рамках проекта отремонтируют. Росавтодор оценивает работы на федеральной сети в 232,9 миллиарда рублей, хотя после экспертиз в 2022 году цена может измениться. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко оценивает участок, за который ответственна компания, в 260 миллиардов рублей. Однако и в этом случае тендеры еще ведутся.

Для строительства выбран южный маршрут. Северный предполагал полностью новую дорогу, дублирующую М7. При этом глава общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин отметил, что такой вариант мог быть дешевле.

В апреле глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что трассу из Москвы в Казань запустят в 2024 году. В текущем году на стройку выделят 40 миллиардов рублей, общий объем финансирования превышает 650 миллиардов.