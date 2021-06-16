Российской госкомпании понадобился новый мегапроект

До конца года российская государственная компания «Автодор» должна выбрать направление, по которому продлят трассу М-12 Казань — Екатеринбург. Варианта всего два — до Омска или до Краснодара. О планах по развитию мегапроекта рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передает РИА Новости.

Он назвал ключевой задачей начало нового строительства в 2023 году. При этом Петушенко уточнил, что необходимость дороги в восточном направлении очевидна. Однако трасса в сторону Черного моря позволит на четверть сократить время в пути от него до Урала.

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По словам главы «Автодора», с нынешней дорожной сетью на этот путь понадобится больше на 400 километров, чем мог бы быть. Полностью дорога занимает более 40 часов.

Трассу до Екатеринбурга должны запустить к 2024 году. Ранее Петушенко отмечал, что проект может окупиться за десять лет. Порядка 150 миллиардов на строительство возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а в целом дорога оценивается в 639 миллиардов рублей.

Резко ускорить строительство дороги президент страны Владимир Путин поручил в апреле, выступая перед Федеральным собранием. Он подчеркнул, что трасса должна послужить развитию прилегающих к ней территорий, просто связать конечные точки маршрута недостаточно.

Больше половины новой 800-километровой трассы предполагается сделать бесплатной, деньги станут взимать за обход Нижнекамска и на автодороге от Дюртюлей до Ачита.