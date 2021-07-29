Минтранс подготовит проект для новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Проработку проекта кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга поручили Минтрансу и «Автодору». Об этом 29 июля сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Ведомство, ответственное за развитие транспортной инфраструктуры в стране, совместно с госпредприятием подготовят обоснование для возведения новой автодороги, аналогичной ЦКАД в Подмосковье. По словам вице-премьера, необходимо собрать информацию о возможных механизмах реализации проекта, источниках его финансирования и примерных сроках реализации.

На основании данных правительство примет окончательное решение о целесообразности строительства новой кольцевой дороги. В Петербурге уже есть Кольцевая автодорога (КАД), проходящая через город и в Ленинградской области, а также трасса федерального значения «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

С предложением о создании еще одного автомобильного обхода вокруг Петербурга 26 июля выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что дорога вместе с трассами Петербург — Москва и Москва — Екатеринбург сможет образовать удобный маршрут от Балтики до Урала.