Стоимость трассы из Казани в Екатеринбург оценили в 500 миллиардов рублей

Стоимость ремонта и строительства ремонта и строительства бесплатных участков трассы из Казани в Екатеринбург оценивается примерно в 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Федерального дорожного агентства, строительство, реконструкция, комплексное обустройство и капитальный ремонт автомобильных дороги на бесплатных участках обойдется не более чем в 232,9 миллиарда рублей. С учетом платного участка цена всей автодороги оценивается примерно в 493 миллиарда рублей.

«Общая протяженность развития скоростного транспортного маршрута Казань–Екатеринбург по федеральным автомобильным дорогам, находящимся в ведении Росавтодора, составляет 547 километров», — рассказали в агентстве. При этом там уточнили, что окончательная стоимость ремонтных работ станет известна по результатам государственной экспертизы, которая полностью завершится в 2022 году. Отмечается, что средств из Фонда национального благосостояния на ремонт дороги не потребуется.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что мегатрасса от Москвы до Казани должна быть запущена в 2024 году. В этом году на стройку выделят 40 миллиардов рублей, а общий объем финансирования дорожного мегапроекта превышает 650 миллиардов рублей. Трасса станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что путь от Москвы до Казани по новой дороге будет занимать 6,5 часа вместо 10 часов.

