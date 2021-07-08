Названа стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска. Его слова передает ТАСС.

«308 километров до Тюмени, если мне память не изменяет, 220-240 километров до Челябинска и примерно еще 80 километров надо закольцевать кольцо в Екатеринбурге. По моим ощущениям, все вместе это дает где-то под 500 километров дороги. Я думаю, что это будет стоить еще 200-250 миллиардов», — сказал вице-премьер.

Проект предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью около 800 километров, которая сократит время в пути в два раза. Она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан со скоростными автомобильными дорогами европейской части России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что мегатрасса от Москвы до Казани должна быть запущена в 2024 году. В этом году на стройку выделят 40 миллиардов рублей, а общий объем финансирования дорожного мегапроекта превышает 650 миллиардов рублей. Трасса станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что путь от Москвы до Казани по новой дороге будет занимать 6,5 часа вместо 10 часов.

