Российский мегапроект столкнулся с трудностями

Российский мегапроект по строительству автомобильной трассы М-12 по маршруту Москва — Казань столкнулся с трудностями. Об этом в Instagram написал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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«Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы», — отметил Хуснуллин.

При этом чиновник выразил уверенность, что работы удастся полностью завершить в установленный срок — в 2024 году.

Трасса М-12, которую планируется продлить до Екатеринбурга, является частью маршрута «Европа — Западный Китай». Также в него входят платная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, два участка Центральной кольцевой автодороги и трасса в обход Тольятти.