Осужденных на Дальнем Востоке отправят строить БАМ

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отправит некоторых осужденных Хабаровского края работать на одном из главных мегапроектов Дальнего Востока — строительстве второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает РИА Новости.

Соответствующее соглашение заключили управление ФСИН по Хабаровскому краю и управляющая компания «Бамстроймеханизация», выступающая оператором проекта. Договоренность предусматривает создание специального строительного участка, функционирующего в качестве исправительного центра.

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Предполагается, что к строительству будут привлекать осужденных к принудительным работам. Кроме того, некоторым заключенным, отбывающим сроки в исправительных колониях и имеющим соответствующие специальности, наказание может быть заменено на более мягкое — в виде принудительных работ. Они будут жить в специальном помещении, строительством которого уже занимается РЖД.

По словам главы «Бамстроймеханизации» Александра Черноярова, предприятие испытывает острую нехватку специалистов. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса, осложняющая приезд в Россию трудовых мигрантов.

Вопрос привлечения заключенных к строительным работам, в том числе в рамках мегапроектов, в последнее время широко обсуждается в России. 71 процент опрошенных ВЦИОМ россиян одобряет такую инициативу. По оценке Минюста, привлечь всех заключенных, имеющих на это право, к труду можно будет к 2030 году.