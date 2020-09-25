Появились подробности о новом участке мегатрассы Москва — Санкт-Петербург

Появились подробности о новом этапе мегатрассы из Москвы в Санкт-Петербург (М-11 «Нева») — высокоскоростном участке Северного обхода Твери. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Губернатор региона Игорь Руденя обсудил с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко новый вариант проекта. Старый разрабатывался еще в 2009-2012 годах и был одобрен 2014-м. Однако за прошедшие шесть лет прилегающая к Твери территория развивалась, поэтому проекту потребовалась актуализация.

Согласно новому варианту, предлагается построить четырехполосный участок длиной более 60 километров, на котором будет 35 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу длиной более километра. На участке трассы можно будет развивать скорость до 130 километров в час. На нем предполагается разместить два пункта взимания платы и четыре площадки для отдыха. Проектирование нового варианта планируется закончить в 2021 году.

Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург в ноябре 2019 года. В настоящее время следующие по маршруту автомобили сворачивают в районе Твери на южный обход города, входящий в состав бесплатной трассы М-10.