Названа стоимость заселения Дальнего Востока

Минвостокразвития оценило проект по заселению Дальнего Востока в восемь триллионов рублей

Министр по делам развития Дальнего Востока Алексей Чекунов в интервью РБК назвал стоимость проекта по заселению региона. По его словам, она равняется восьми триллионам рублей.

Ожидается, что проект позволит увеличить население Дальнего Востока на два миллиона человек за ближайшие 15 лет. Для этого потребуется более 60 миллионов квадратных метров жилой недвижимости и создать «новую среду для жизни».

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«Запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка восьми триллионов рублей. Это агрегированная стоимость», — отметил Чекунов.

По расчетам министра и его ведомства, реализация подобного инвестиционного проекта принесет выгоду государству и бизнесу, поскольку новые жители будут создавать валовый продукт региона, который обернется дополнительными налогами. Однако привлекать их имеет смысл лишь при условии, что норма их производительности будет выше среднероссийской.

По замыслу Чекунова, на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Для этого Владивосток объединят с расположенным рядом городом Артем и потенциальным городом-спутником. Последний может получить название Спутник.

