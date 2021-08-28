Раскрыты подробности строительства первого города в Сибири по идее Шойгу

Первый из нескольких городов в Сибири, которые появятся в по идее министра обороны России Сергея Шойгу, скорее всего будет построен по типу Электрограда. Подробности возведения нового объекта URA.RU раскрыл высокопоставленный источник из Республики Хакасия.
По данным источника, город решили возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. В 1970-е годы там началось строительство крупного промышленного района из 12 заводов. Предприятия должны были производить продукцию для энерготехнического комплекса Ангаро-Енисейского макрорегиона. В городе также хотели построить учебные и научные центры. Однако в 1980-х годах проект приостановили, к тому времени там возвели два завода, которые позже закрылись.
Собеседник издания предположил, что министр решил возродить нереализованную в советское время задумку. На территории есть необходимая инфраструктура, включая ГЭС, дороги, аэропорт, а также университет и институт, на основе которых можно создать научный центр. Инсайдер предложил привлечь на стройку жителей соседних населенных пунктов.
О строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По предположениям министра, новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами.