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В Кремле оценили инициативу Шойгу о строительстве новых городов в Сибири

Дмитрий Песков — об инициативе Шойгу: развитие страны требует появления новых городов
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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Развитие государства требует появления новых центров и городов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на инициативу министра обороны Сергея Шойгу, предложившего построить в Сибири несколько крупных городов. Его слова приводит РИА Новости.

Оценивая идею главы оборонного ведомства, Песков подчеркнул, что строить новые города и развивать уже существующие — одинаково важно.

«Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов», — отметил представитель Кремля.

Ранее стали известны подробности строительства первого города в Сибири по идее Шойгу. Уточнялось, что он скорее всего будет построен по типу Электрограда.

О строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По предположениям министра, новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами.

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