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Урбанист оценил идею построить новый город-миллионник на Дальнем Востоке

Урбанист Иванов назвал утопией идею построить новый город-миллионник на Дальнем Востоке
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Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Архитектор-урбанист Андрей Иванов назвал утопией высказывание министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о строительстве нового города-миллионника в курируемом им регионе. По словам специалиста, придется переломить множество существующих негативных тенденций, чтобы привлечь людей на эту территорию. Также Иванов в разговоре с «Лентой.ру» поделился своими предложениями по увеличению привлекательности региона. В частности, он считает, что необходимо заняться увеличением числа привлекательных рабочих мест для образованной молодежи и улучшением комфортной городской среды для того, чтобы люди не только приезжали на Дальний Восток, но и оставались там жить.

Ранее Алексей Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке может появиться первый в регионе город-миллионник. Как пояснил министр, это станет возможно при объединении Владивостока с населением 600 тысяч человек, его потенциального города-спутника, рассчитанного на 300 тысяч жителей, и города Артема. Чекунков добавил, что на данный момент просчитывается бизнес-модель создания такого города, который мог бы получить название Спутник.

«Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», — отметил глава Минвостокразвития.

«Воспринимаю это все как утопию в данный момент»

Андрей Иванов в разговоре с «Лентой.ру» выразил сомнение в том, что на Дальний Восток получится привлечь такое количество людей. «Я не понимаю, где они собираются взять эти 300 тысяч человек для нового города. Откуда они там могут появиться, собственно говоря?» — задался вопросом архитектор-урбанист.

Он отметил, что с Дальнего Востока сейчас идет мощная миграция, кроме того, в стране наблюдается демографический кризис, поэтому высказывания о привлечении такого количества людей в регион звучат неправдоподобно. «Тысячи так называемых программ уже было по развитию Дальнего Востока. Каждый год появляются новые идеи и что же? Ничего пока не растет», — высказался Иванов.

«Я воспринимаю это все как утопию в данный момент. Звучит это все прекрасно, но людей реально взять просто неоткуда», — отметил специалист.

По словам архитектора-урбаниста, для реализации этой идеи потребуется вплотную заняться вопросом создания комфортной городской среды. Иванов подчеркнул, что пока в России нет такого опыта, поэтому это будет чрезвычайно сложная задача.

«Нужно преломить все существующие тенденции. Сейчас все привлекательные города находятся в других концах страны. Москва, Петербург и Сочи — больше нет привлекательных городов. Чтобы сделать какой-то город на Дальнем Востоке привлекательным, нужно вложить огромные ресурсы, создать очень хорошие рабочие места с большими зарплатами в прогрессивных и современных компаниях. Это все очень плохо у нас умеют делать, на самом деле. Не говоря уже о качестве городской среды, которое у нас тоже очень слабое. Кроме того, Дальний Восток — это не Сочи, хоть там и бывает тепло, тем не менее, там есть отрицательные факторы в виде климатических условий, которые также надо переламывать», — поделился урбанист.

Архитектор подчеркнул, что первоочередная задача даже не в том, чтобы привлечь людей на Дальний Восток, а сделать так, чтобы они там остались. Эту проблему как раз может решить комфортная среда, считает специалист. Он поделился несколькими критериями привлекательного города.

«Нужно, чтобы были комфортные жилые районы, чтобы они были не монофункциональные. Чтобы были рабочие места, это тоже часть привлекательной городской среды, чтобы до них было удобно добираться, чтобы был хорошо решен вопрос общественного транспорта, чтобы детям было где учиться и им было в принципе интересно. Если детям неинтересно — люди не будут жить в таком месте. Они поедут туда, где детям интересно и где они смогут чему-то научиться. Это огромный комплекс факторов. Это не просто благоустройство площадей или набережных, хотя это тоже часть вопроса», — объяснил Иванов.

В заключение он заметил, что, прежде чем ставить задачу по привлечению людей в регион, необходимо создать для них рабочие места. В первую очередь они должны быть интересны современным и образованным молодым людям, подчеркнул Иванов. «Вот это задача. Ставить такие цели как создание нового города, в который привлекут 300 тысяч человек — это утопия. Вы хотя бы на 30 тысяч рабочих мест создайте, на три тысячи. И посмотрите, что получается, а что нет. Но вот таким шапкозакидательством заниматься, по-моему, не правильно», — резюмировал специалист.

Тему строительства новых городов ранее в августе затрагивал министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда он предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые должны стать экономическими центрами. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил он.

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