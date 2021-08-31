Глава Минвостокразвития рассказал о показателе «человеко-часов-радости»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что его министерство внедрило показатель «человеко-часов-радости», который используется для оценки влияния решений ведомства на жизнь россиян. Об этом он рассказал в интервью РБК.

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Чекунков отметил, что после назначения на министерский пост вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил перед ним две задачи — ускорить экономический рост и повысить качество жизни населения. Он подчеркнул, что в роли руководителя министерства социальные вопросы автоматически выходят на первый план. «Все, что мы делаем в экономике, подчинено этой задаче — как это скажется на жизни каждого конкретного человека», — резюмировал он.

Министр добавил, что в ведомстве даже был введен такой аналитический коэффициент, как ЧЧР или «человеко-часы-радости».

Ранее Чекунков рассказал, что власти задумали построить новый город-спутник Владивостока. По его словам, поселение будет рассчитано на 300 тысяч жителей. Если же его объединить со столицей края (600 тысяч человек) и городом Артемом, в регионе появится первый город-миллионник. Сейчас просчитывается бизнес-модель создания такого города-спутника. Министр отметил, что новый город может также получить название «Спутник».