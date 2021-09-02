Для городов Дальнего Востока предложили идею реновации

Вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой полпред выступил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Свое предложение Трутнев аргументировал тем, что состояние городов в округе влияет на стремление людей жить и работать в регионе.

Ранее Трутнев оценил идею создания на Дальнем Востоке новых городов, отметив, что подобные проекты необходимо реализовывать, когда возникают новые экономические мощности. На данный момент властям следует сосредоточиться на развитии уже существующих мест.