В России появится свободная от налогов территория

Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, почти офшор, сообщает РБК.

Трутнев рассказал, что в стране появится «практически офшор» — соответственно, Курилы станут почти свободной от налогов территорией. Кроме того, у предприятий и людей, занимающихся инвестиционной и коммерческой деятельностью на островах, не появится обязательства платежей налогов.

«Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — уточнил вице-премьер. Он добавил, что конкретные цифры на данный момент обсуждаются.

Ранее Трутнев сообщил, что правительство увеличит темпы освоения Курил в ближайшие пять лет. Это поможет положить конец разговорам о принадлежности данных территорий, отметил он.