В России обозначили сроки прекращения разговоров о принадлежности Курил

Вице-премьер Трутнев понадеялся за пять лет прекратить разговоры о принадлежности Курил

Курильские острова планируется освоить в ближайшие пять лет, это даст возможность прекратить разговоры о принадлежности данных территорий. Такие сроки обозначил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости в понедельник, 16 августа.

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«Мы надеемся, что в течение ближайших пяти лет, уверен, почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов, мы их освоим, это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры (о принадлежности — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Полпред президента рассказал, что преференциальный режим, параметры которого поручил Министерству финансов разработать председатель правительства Михаил Мишустин, по сути, создаст на данных территориях российский оффшор. «Я уверен, что такой преференциальный толчок развития острова будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями», — подчеркнул Трутнев.

Ранее в августе сообщалось, что российские военные строители возведут на Курильских островах более 50 объектов. В предыдущие несколько лет они уже построили на архипелаге около 30 различных сооружений, в том числе общежития.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключили мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет России над Южными Курилами. Москва неоднократно говорила о невозможности отказа от Курильских островов.