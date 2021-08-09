Российские военные застроят Курильские острова

Российские военные строители построят на Курильских островах более 50 объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. В предыдущие несколько лет военные уже возвели на Курилах около трех десятков различных сооружений, в том числе общежития.
Все, что уже строится и планируется построить, будет рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти баллов, отметили в ведомстве. Возводить объекты будет «Военно-строительная компания» (ВСК), действующая в составе Минобороны с 2019 года. Назначение планируемых к строительству объектов не уточняется.
По данным ведомства, ежедневно на стройках Минобороны задействовано около 30 тысяч специалистов и более 2,8 тысячи единиц техники.
Весной 2021-го представители корпорации Google согласились обозначить входящие в Курильскую гряду острова российской территорией.
По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключили мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет РФ над Южными Курилами. Москва неоднократно говорила о невозможности отказа России от Курильских островов.