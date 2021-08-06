Стало известно о подготовке антироссийских протестов в Японии

Ультраправые организации Японии организуют серию массовых антироссийских акций протеста по всей стране. Об этом стало известно от представителей японской полиции, передает «Интерфакс».

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В правоохранительных органах сообщили, что подготовка протестов приурочена к 76-летию вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией. Акции планируют провести в районе посольства и торгового представительства России в Японии, а также около российских генконсульств в Саппоро, Осаке и Ниигате.

Российская дипмиссия призвала находящихся на японской территории россиян к повышенной осторожности, чтобы предотвратить возможные нежелательные инциденты.

Ранее доцент университета Темпл в Токио Джеймс Браун заявил, что перспективы мирного договора между Россией и Японией крайне сомнительны, в первую очередь из-за принципиально разных позиций сторон. По его мнению, основная причина тупика в переговорном процессе заключается в том, что Япония настаивает на заключении мирного договора лишь после передачи Курильских островов. Россия же вообще не хочет увязывать территориальный спор с подписанием документа.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.