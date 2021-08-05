Японский дипломат призвал Токио изучить российские предложения по Курилам

Японскому правительству следует с «живым интересом» изучить предложения России по сотрудничеству на Курилах и поговорить по душам со своими российскими коллегами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил японский дипломат и политолог Кадзухико Того.

Того призвал не рассматривать реакцию официального Токио на поездку российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы сугубо в негативном ключе. По его словам, японская сторона не могла не обозначить свое несогласие с позицией России по статусу территорий, но в то же время публично проявила интерес к предложениям, которые озвучил Мишустин.

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Японский дипломат подчеркнул, что даже если пока Токио не будет в состоянии предпринять какие-то шаги по российским предложениям, то стороны могут детально обсудить возможное сотрудничество после подписания мирного договора. При этом нынешнее японское правительство заинтересовано в поддержании курса экс-премьера Синдзо Абэ, который выступал за углубление и развитие отношений с Москвой. «Пока линия Абэ еще явно жива, я убежден, что если обе стороны приложат усилия, то и Япония, и Россия смогут максимально реализовать свои национальные интересы», — отметил Того.

В конце июля Мишустин посетил самый крупный из южнокурильских островов — Итуруп, где озвучил «беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Однако анонсированные меры, как и сам визит на Курилы, вызвали серьезную критику Токио. МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина и выразил ему протест в связи с поездкой Мишустина на южнокурильский остров Итуруп.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.

