Чешский журналист восхитился одним регионом России

Чешский журналист Мирослав Ружичка посетил Камчатку и восхитился красотой региона. Своими впечатлениями от поездки он поделился с читателями Reflex.

Журналист рассказал, что вначале он побывал в еще одном регионе России — на Байкале, после чего отправился в Петропавловск-Камчатский, где провел в общей сложности около трех недель.

За это время Ружичка успел побывать на морской прогулке по Авачинскому заливу, где ему удалось порыбачить и понаблюдать за морскими львами, тюленями, дельфинами и косатками, а также поучаствовать в двухдневном сплаве по реке Быстрая — там произошла его первая встреча с медведем.

«Это было незабываемое впечатление — увидеть огромного медведя, идущего по берегу. Затем на дереве появился еще медведь, а потом вышли медвежата. Всего я насчитал восемь особей. Мы смотрели на них с открытым ртом. Видеть этих хищников в их естественной среде — это фантастика», — вспоминает чех.

Также журналист полетел на вертолете на озеро Курильское, посетил Долину гейзеров и Налычевские термальные источники. После однодневных экскурсий турист отправился в двухнедельный поход на ЗИЛе на юг полуострова — Ружичка увидел каньон реки Вулканная, забрался на сопку Горелую, побывал в кратере Мутновского вулкана и на Толбачике.

Кроме того, он добрался до деревни Эсо и посвятил несколько дней восхождению на вулкан Вачкажец и Авачинскую сопку. Экспедиция закончилась на берегу Тихого океана. По словам Ружички, вкуснее рыбы, чем на Камчатке, он не ел никогда.

Ранее в июле популярный российский телеведущий и путешественник Михаил Кожухов раскритиковал отечественные курорты из-за низкого качества обслуживания. Эксперт отметил, что считает Россию прекрасной страной, однако путешествовать по ней непросто.