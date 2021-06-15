Офшоры назвали обязательными для госзаказа в России

Ужесточение правил участия в закупках по линии госзаказа отрицательно скажется на их эффективности и станет проблемой для добросовестных компаний, вышедших на биржу. Об этом говорится в письме главы организации «Деловая Россия» Алексея Репика руководителю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках к закону о контрактной системе (Ф3-44), подготовленных Минфином. Ведомство настаивает на недопуске к госзакупкам компаний, имеющих в составе учредителей или участников офшорные компании и их выгодоприобретателей. Планкой отсечения установлена доля более 10 процентов в голосующих акциях или уставном капитале.

Репик указывает, что такое обязательство отсечет от тендеров большое число потенциальных участников. Он назвал поправки риском для деятельности российских компаний, чьи акции обращаются на российских и зарубежных биржах.

По словам эксперта, процесс перехода акций сама компания не контролирует, поэтому для исполнения условий ей придется либо уходить с биржи, либо отказываться от участия в госзакупках. Это неминуемо приведет к снижению конкуренции, а значит, итоговая стоимость товаров и услуг для государства в условиях рыночной экономики возрастет.

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Глава «Деловой России» предлагает установить планку на уровне 50 процентов акций или уставного капитала. Помимо этого, он считает недопустимым распространение ограничений на стратегические компании.

Представители бизнеса критикуют уже смягченный проект закона. В первой версии планки отсечения не было вовсе, тогда речь шла о полном запрете на участие в госзакупках офшорных «дочек», зарегистрированных в России. В этом случае, отмечают эксперты, любой конкурент претендующей на тендер компании мог учредить офшор и через него купить несколько ее акций. Таким образом компания, вышедшая на биржу, оказывалась бы в ущемленном положении.

Вместе с тем юристы отмечали простоту обхода запрета, ведь он не затрагивал «внучек» офшорных компаний. Что касается норм о выгодоприобретателях, то доказывать некорпоративные связи достаточно трудно. Само же по себе желание уменьшить влияние офшорных компаний на госзаказ связано с требованием президента страны Владимира Путина.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что переход на отечественный софт российских компаний, которого требует Путин, обойдется в триллион рублей. До этого о расходах схожего порядка говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, если пытаться завершить процесс до 2025 года, то придется потратить дополнительно 180 миллиардов рублей.