Россиянам назвали опасный для инвестирования продукт

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам продукт, опасный для инвестирования.

По словам финансиста, это высокодоходные облигации. Специалист считает, что их часто покупают на эмоциях, а не руководствуясь знаниями о финансовых инструментах, в то время как на рынке бывают ощутимые «дикие перекосы».

«К примеру — ставка ЦБ выросла, ОФЗ (облигации федерального займа — прим. "Ленты.ру") на это отреагировали, а высокодоходные облигации остались на прежних доходностях», — рассказал Верников.

Он также привел в пример Китай и отметил, что в последнее время поступало много данных о фальсификации отчетностей в мелких и средних компаниях страны, поэтому их реальную устойчивость сложно определить и нужно проявлять осторожность к акциям этих фирм.

Ранее глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» объяснил, что лучший способ защитить сбережения от инфляции — это делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. По его мнению, это может быть образование или покупка недвижимости.