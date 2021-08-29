Россиянам назвали лучший способ защитить сбережения от инфляции

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам лучший способ защитить сбережения от инфляции.

По его словам, стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Это может быть образование, покупка недвижимости или забота о здоровье.

К способам частичной защиты от инфляции эксперт причислил покупку недвижимости, вложения в материальные активы вроде золота и серебра, а также в акции растущих бизнесов.

При этом Верников предупредил, что ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств.

Ранее руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, когда опасно гасить кредит досрочно. По словам специалиста, этого не стоит делать, если нет подушки безопасности. Григорян подчеркнул, что у семьи должны быть накопления на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств. В противном случае, есть риск того, что при возникновении внезапных расходов вам придется брать новый кредит.