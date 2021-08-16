Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредитов

Руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал агентству «Прайм», когда опасно гасить кредит досрочно.

По словам специалиста, этого не стоит делать, если нет подушки безопасности. Григорян подчеркнул, что у семьи должны быть накопления на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств. В противном случае, есть риск того, что при возникновении внезапных расходов вам придется брать новый кредит.

В то же время эксперт отметил, что плюсов у досрочного погашения кредита больше, чем минусов. В частности, так можно сэкономить на выплате процентов. При этом при частично-досрочном погашении можно уменьшить сумму платежа либо сократить срок кредита, пояснил Григорян. По его словам, при первом варианте вы можете уменьшить ежемесячный платеж до комфортной вам суммы, однако второй экономически выгоднее — он позволит сэкономить на процентах на 15-20 процентов больше.

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