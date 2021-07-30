Эксперт раскрыл способ повысить вероятность одобрения банком кредита

Директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков рассказал в интервью РИА Новости​​, как повысить вероятность того, что банк одобрит заявку на кредит.

По его словам, прежде всего для этого не стоит увлекаться запросами кредитных предложений. Достаточно периодически использовать кредитную карточку — это поможет поддерживать кредитную историю «активной». Также необходимо регулярно проверять баланс на предмет ошибок. Эксперт отметил, что на вероятность одобрения ссуды влияет вся кредитная история клиента. По его словам, недостаточно просто не иметь задолженностей в настоящем или прошлом.

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«Если кредитная история содержит в себе записи только о давних кредитах, то вклад таких кредитов в общий скоринг, как правило, очень низкий», — рассказал Грибков.

Также он советует не злоупотреблять запросами кредитных предложений, если в дальнейшем клиент не намерен брать кредит: большое количество запросов кредитной истории без последующих выданных кредитов нередко воспринимается банками негативно.

Также Грибков дал рекомендации тем, кто уже пытался взять кредит, но получил отказ сразу в нескольких банках. По его словам, если после пяти обращений в разные банки одобрение так и не получено, стоит запросить свою кредитную историю и проверить ее содержимое.

«Иногда в кредитной истории содержатся ошибочные записи. Это могут быть, например, некорректно переданные статусы по закрытым кредитам. В таком случае необходимо обратиться в банк, в котором вы получали этот кредит с запросом на корректировку статуса в бюро кредитных историй», — отметил эксперт.

Ранее независимый финансовый советник Наталья Смирнова в беседе с радио Sputnik рассказала про скрытые опасности кредитов. Она раскрыла способы, как не испортить кредитную историю, а также как не оказаться крупным должником.