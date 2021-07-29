Эксперты спрогнозировали «омоложение» ипотеки в связи со снижением среднего возраста заемщиков. Об этом рассказали РИА Новости эксперты компании Online-Ipoteka.

В июльском исследовании приняли участие две тысячи россиян старше 18 лет по всей стране. Выяснилось, что основными ипотечными заемщиками в настоящее время являются граждане в возрасте 35-44 лет. На их долю приходится около 37 процентов от общего количества обладателей кредита на жилье. На втором месте находятся россияне в возрасте от 25 до 34 лет (36 процентов). Однако, по данным платформы, данная группа может стать основной категорией заемщиков: среди планирующих оформить ипотеку в ближайшие шесть месяцев, 43 процента респондентов составляют представители этой возрастной группы.

Кроме того, 25-34-летние находятся на первом месте среди тех, кто намерен взять второй жилищный кредит (47 процентов). Получить вторую ипотеку также планируют 36 процентов граждан в возрасте 36-44 лет, 10 процентов респондентов от 45 до 54 лет и 7 процентов россиян старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что Банк России с августа ужесточит правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. По мнению экспертов, в результате такие кредиты станут дороже и менее доступными для россиян.