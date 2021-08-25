Россияне разлюбили доллары

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту упал на 27 процентов в июне по сравнению с предыдущим месяцем и составил 0,7 миллиарда долларов. Граждане разлюбили доллар, спрос на него рухнул почти в 4 раза. При этом на европейскую валюту он увеличился в 2,6 раза, говорится в обзоре ЦБ.

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Такая тенденция нехарактерна для первого месяца лета, в преддверии периода массовых отпусков спрос на валюту обычно растет, отмечают эксперты. Они объясняют, что произошла переориентация населения на внутренний туризм, сопровождающаяся продажей накопленной валюты.

При этом в целом объем покупки россиянами валюты в июне по сравнению с маем вырос на 8 процентов, до 3,5 миллиарда долларов. Показатель оказался меньше, чем в июне 2019 и 2020 годов (на 14 и 11 процентов соответственно).

Сумма проданной россиянами валюты в июне по сравнению с маем увеличилась на 22 процента (до 2,8 миллиарда долларов). В июне банки ввезли в страну валюту на два миллиарда долларов, что на 58 процентов больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился на 54 процента, евро — в 2,5 раза.

К 1 августа объем средств на текущих валютных счетах россиян вырос на 17,6 процента, достигнув 35,6 миллиарда долларов. Приток поставил рекорд, став самым резким с 2017 года, когда объем сбережений физлиц на валютных счетах увеличился более чем на 20 процентов