Россияне накопили сотни миллиардов рублей

ЦБ сообщил, что в июле средства населения в банках выросли на 150 миллиардов рублей

В июле россияне накопили на банковских вкладах 150 миллиардов рублей, средства населения выросли на 0,5 процента. Об этом сообщает Центробанк (ЦБ).

В ЦБ отметили рост остатков на текущих счетах граждан. Увеличению прибыли способствовало повышение депозитных ставок. Средства населения в отечественном банковском секторе почти достигли 20 триллионов рублей.

Сбережения на срочных вкладах уменьшились на 0,2 процента. В целом этот вид вложений стабилизировался — в мае снижение составило 0,9 процента, в июне — 0,8 процента.

Также в ЦБ сообщили о сокращении средств граждан на эскроу-счетах — с 205 миллиардов рублей в июне до 179 миллиардов. Падение связано со снижением ипотечных выдач.

Несмотря на общую положительную динамику в банковской сфере, крупные организации столкнулись с резким оттоком средств населения. Больше всех в первом полугодии потерял банк «Восточный», из которого клиенты забрали 20,6 миллиарда рублей (15,3 процента) в первом полугодии. Также сильно пострадали «Минбанк» и «Росбанк», лишившиеся 18,7 миллиарда (12,4 процента) и 16,6 миллиарда (5,6 процента) рублей соответственно. В кредитных организациях отметили, что уменьшение объема средств не стало для них сюрпризом. Эксперты считают, что банки лукавят, говоря о целенаправленной стратегии, поскольку вклады физических лиц очень важны для них.